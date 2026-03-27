Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 13:09

В иранском Куме выросло число погибших при атаках США и Израиля

Tasnim: 15 человек стали жертвами атаки США и Израиля на жилой район в Куме

Фото: Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Число жертв атаки США и Израиль на жилой район иранского Кума выросло до 15 человек, сообщило агентство Tasnim. При этом 10 местных жителей получили ранения. Первоначально было известно о шести погибших.

В результате атаки американо-израильского противника <...> 15 человек погибли, 10 получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что более 600 школ по всему Ирану были разрушены или получили повреждения, а число погибших и пострадавших учеников и учителей превысило тысячу с начала конфликта. Дипломат возложил ответственность за эти потери на США и Израиль.

До этого постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни сообщил, что в результате ударов США и Израиля с 28 февраля погибли не менее 13 детей в возрасте до пяти лет. Также сообщается о погибших и пострадавших среди медицинских работников.

При этом в Министерстве просвещения Ирана сообщили, что жертвами ударов США и Израиля стали порядка 170 школьников и преподавателей. Наиболее трагические последствия зафиксированы в начальной школе для девочек в Минабе, где погибло свыше 160 человек.

Иран
США
Израиль
удары
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.