27 марта 2026 в 14:20

Погода в Москве в субботу, 28 марта: ждать ли сильных дождей и тепла

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 28 марта, ожидаются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 28 марта

В Москве завтра, 28 марта, днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

«В субботу, 28 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от 0 до +2 градусов (в центре города — от +4 до +6 градусов), по области — от −1 до +4 градусов, ветер слабый. Температура днем в Москве — от +13 до +15 градусов, по области — от +10 до +15 градусов, ветер северо-восточный 3–8 м/с. Ночью местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, в субботу погоду в российской столице будет определять северный антициклон.

«В ночь на субботу в зоне фронтальной системы небо будет хмуриться и кое-где брызнут небольшие дожди, на термометрах не ниже +4 градусов, а днем скажется влияние антициклона с севера, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце и прогреет воздух до +10–15 градусов», — отметил метеоролог.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 28 марта

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 марта в Санкт-Петербурге днем воздух прогреется до +11 градусов.

«28 марта будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью переменный, днем юго-западный, западный слабый. Температура днем — от +9 до +11 градусов. Температура воздуха ночью — от −1 до +1 градуса, на побережье Финского залива местами до +6 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в субботу, 28 марта, в Северной столице днем ожидается от +7 до +9 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до −1 градуса. На дорогах местами гололедица. Сильных осадков в течение суток не прогнозируется, небо будет преимущественно облачным с прояснениями. Влажность воздуха ожидается около 70%. Атмосферное давление останется в пределах нормы, около 745–748 мм ртутного столба.

Иван Смирнов
И. Смирнов
