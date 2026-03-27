27 марта 2026 в 12:25

Синоптик ответил, можно ли сейчас спрогнозировать начало купального сезона

Синоптик Тишковец: предсказать начало купального сезона в конце марта невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предсказать время начала купального сезона в Москве в конце марта невозможно, рассказал НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что сперва необходимо получить данные о температуре в начале июня.

Я считаю, что это не то что рановато, а какое-то безумие — прогнозировать начало купального сезона в конце марта. Хотелось бы сначала выслушать, какое будет начало июня по температуре в Москве, но там тоже невозможно делать четких прогнозов. Если зарядят атлантические циклоны и будут поливать дожди — какой купальный сезон, — заявил Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что в столице еще сохраняется вероятность возврата холодов. По его словам, нельзя прогнозировать начало купального сезона, пока еще не сошел весь снег.

Ранее метеоролог Михаил Семенов рассказал, что жаркая погода может прийти в Москву и регионы Центральной России уже в конце апреля. По его словам, в этот период дневная температура в регионах европейской части страны приблизится практически к летним значениям: столбики термометров покажут +18–21 градус.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
