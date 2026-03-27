Раскрыта новая ИИ-фишка в Telegram

В мессенджере Telegram появится встроенный ИИ-редактор сообщений, позволяющий переписывать текст прямо внутри чата, сообщает Telegram-канал «Код Дурова». Инструмент AI Editor, уже доступный в бета-версии на Android, способен автоматически исправлять ошибки, изменять стилистику текста и переводить его на другие языки.

Пользователи могут опробовать базовые функции редактирования: упрощение текста, придание ему официального тона или полное изменение стиля. Функция активируется автоматически: если сообщение достаточно длинное, рядом с полем ввода появляется кнопка AI, после нажатия которой сервис предлагает готовый отредактированный вариант для отправки.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, что популярные зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp теряют российскую аудиторию. По словам руководителя компании, трафик иностранного сервиса WhatsApp на территории страны практически отсутствует.