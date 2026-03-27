Адский орешник или долгожданный дождь? Пыльца в Москве сегодня — 27 марта

Продолжаем составлять прогнозы уровня загрязненности воздуха пыльцой в столице и Подмосковье. С этой целью воспользуемся данными системы SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В пятницу, 27 марта, скорее всего, пойдет долгожданный для аллергиков дождь: весь день ожидается пасмурная погода и морось. Это подразумевает, что уровень пыльцы в воздухе может немного сократиться, так как дождевые капли прибьют аллергены к земле. Но так ли это?

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 27 марта 2026 года

Если верить прогнозу SILAM, уровень пыльцы сегодня останется на прежней планке. В количестве единиц на кубометр это:

11–100 — для ольхи;

101–1000 — для орешника.

На юге России между тем начали набухать почки березы. Однако пыление в ближайшие две недели не предвидится.

Ранее мы составили календарь цветения и пыления для Москвы.