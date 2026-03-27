27 марта 2026 в 03:33

В Госдуме предупредили о схемах мошенников с поликлиниками и СНИЛС

Депутат Леонов заявил, что мошенники звонят от имени врачей и страховщиков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мошенники активизировали схемы обмана россиян, выдавая себя за сотрудников медучреждений, страховых компаний и системы ЕМИАС, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, аферисты стараются выманить у граждан паспортные данные и СНИЛС либо склонить их к переходу по опасным ссылкам.

Как отметил Леонов, несмотря на меры, предпринимаемые государством для противодействия телефонному мошенничеству, преступники постоянно совершенствуют свои подходы. Они все лучше адаптируются к новым условиям и находят способы завоевать доверие людей, используя более продуманные сценарии обмана.

Настоятельно рекомендую быть бдительными. Если вам поступил звонок от поликлиники якобы с приглашением на диспансеризацию и просьбой назвать данные паспорта и СНИЛС для этого, то кладите сразу же трубку, — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что еще один распространенный сценарий — звонки якобы от страховых компаний. В таких случаях граждан пугают возможной потерей права на бесплатную медицинскую помощь и предлагают срочно продлить полис, продиктовав код из СМС.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко указал, как не попасть к мошенникам при покупке горящих туров. По его словам, просьба о предоплате на карту физического лица за туристическую путевку — один из признаков аферы.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
