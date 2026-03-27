27 марта 2026 в 04:12

РФ требует срочно обсудить проблемы Ирана на полях СБ ООН

Успенский: РФ запросила консультации СБ ООН из-за нанесенных по Ирану ударов

Штаб-квартира ООН Штаб-квартира ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
Москва инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре Ирана, сообщил пресс-секретарь постпреда РФ при ООН Евгений Успенский. По его словам, речь идет об объектах образования и здравоохранения, попавших под атаки, пишет ТАСС.

Российская сторона выразила обеспокоенность продолжающимися ударами, которые затронули мирные объекты на иранской территории. Американское председательство в СБ ООН назначило заседание на 27 марта в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск).

Российская Федерация запросила проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с продолжающимися ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, включая объекты образования и здравоохранения, — сказал Успенский.

Запрос Москвы стал реакцией на эскалацию военного конфликта между Ираном и США с Израилем, который длится уже почти месяц. Под удары попали не только военные, но и гражданские объекты, включая больницы и школы. Россия неоднократно призывала стороны к прекращению огня и возвращению к дипломатическому урегулированию.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш указал, что военный конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля. По его словам, война поставила мир перед угрозой расширения боевых действий, роста числа жертв среди мирного населения и глобального экономического кризиса.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

