Что известно о способах продлить майские праздники в России Чирикова предложила взять выходной с 4 по 8 мая для продления праздников

Майские праздники в этом году будут самыми короткими за восемь лет, но выходные все же можно удлинить, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. С помощью отпуска можно превратить шесть праздничных дней в полноценные 11 выходных подряд, уточнила она.

В 2026 году россияне отдыхают 1–3 мая и 9–11 мая — всего шесть дней. Причиной сокращения, по словам члена комитета Госдумы Екатерины Стенякиной, стали рекордно длинные новогодние каникулы. Однако, как отмечает Чирикова, ситуацию можно исправить.

Тем, кто хочет продлить отдых, остается проверенный прием: взять отпуск на рабочую неделю с 4 по 8 мая и получить 11 выходных подряд, — рассказала Чирикова.

Юрист также напомнила механику формирования календаря: 9 мая в этом году выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник 11 мая. А вот новогодние переносы, согласно постановлению правительства, были направлены на удлинение декабрьско-январских каникул, а не майских. Поэтому тем, кто хочет отдыхать дольше, придется брать отпуск самостоятельно. Следующие длинные выходные после мая ожидаются в июне. Тогда россияне будут отдыхать с 12-го по 14-е число.

