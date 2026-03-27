Пенсионерка заразилась «забытой» инфекцией, не покидая Россию

Московские врачи нашли у не покидавшей РФ пенсионерки лепру

В российской столице зафиксирован редкий случай заболевания лепрой (болезнью Гансена), сообщает портал Medvestnik.ru. Диагноз подтвердили у женщины 1948 года рождения, которая, по ее словам, никогда не выезжала в регионы, где это заболевание традиционно распространено.

Пациентка болеет с 2020 года, однако окончательный диагноз был установлен только сейчас. У нее выявлен лепроматозный тип болезни, осложненный полинейропатией. Решение принималось консилиумом специалистов ГНЦДК, РМАНПО и других учреждений на основании клинической картины и результатов ПЦР-исследования. Женщина находится в больнице и проходит необходимое лечение.

Лепра считается забытой тропической болезнью, но ежегодно в мире регистрируется около 200 тыс. новых случаев. Лидерами по заболеваемости остаются Бразилия, Индия и Индонезия. Заражение происходит при длительном воздушно-капельном контакте с больным. Основные симптомы: насморк, отечность, потеря чувствительности кожи, мышечная слабость, появление пигментных пятен.

Предыдущий случай лепры в России был зафиксирован в 2023 году. Тогда заболел студент из Чада, а врачи признали недостаточную настороженность при обследовании иностранцев.

Ранее на севере Италии был зафиксирован первый в Европе случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2. Пациент находится под наблюдением врачей, угроз для населения не выявлено.

Пенсионерка заразилась «забытой» инфекцией, не покидая Россию
