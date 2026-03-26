Фаза Луны сегодня, 27 марта 2026 года: что нужно успеть, пока Луна во Льве

Сегодня в 11:22 по московскому времени начнутся 10-е лунные сутки. Этот период растянется больше чем на 24 часа и завершится только завтра, 28 марта, в 12:56.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

С этого момента главенство в управлении Луной переходит ко Льву — знаку гордому и яркому. Луна продолжает расти, и до полнолуния осталось еще больше недели, после чего нас ждет второе весеннее полнолуние.

Советы для 10-го лунного дня

Это отличное время, чтобы проявить активность, но лучше оставить рабочие вопросы в стороне. Самое правильное решение — устроить себе выходной на свежем воздухе, съездить на дачу или погулять в парке. Еще одно полезное занятие — навести порядок в доме, устроив большую уборку.

Здоровье и уход за собой

Сейчас хорошо бы перейти на легкое питание, чтобы не перегружать организм. Тем, кто болеет, в этот период может стать заметно легче. После физической активности или прогулки не помешает сходить в баню, чтобы как следует расслабиться. Если вы запланировали визит к косметологу, пусть это будут процедуры, направленные на уход и питание.

Фаза Луны сегодня, 27 марта, какая сегодня Луна. Время активного отдыха и уборки

Финансы и профессиональная деятельность

В делах вас ждет успех — вы сможете справиться со многими задачами. Общие проекты с коллегами будут продвигаться легко и без заминок. Переговоры с партнерами или клиентами пройдут гладко, а если были старые разногласия, сейчас самое время сесть за стол и решить их мирно. Вопросы, связанные с деньгами, тоже решатся удачно.

Любовь и свадьба

Этот день отлично подходит для того, чтобы создать семью или подумать о ее пополнении. Влюбленным стоит устроить романтический вечер друг для друга.

Природа и отдых на свежем воздухе

Тем, кто любит рыбачить, сегодня точно повезет с уловом. Садоводам стоит еще раз выбраться за город, чтобы проверить участок и убрать остатки снега, если это еще актуально. Владельцы собак могут смело планировать долгие променады, а хозяевам кошек стоит порадовать своих питомцев веселыми и активными играми.

