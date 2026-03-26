26 марта 2026 в 14:13

Иммунолог дал советы, как спастись в сезон аллергии

Иммунолог Бережанский: в сезон аллергии лучше держать окна в доме закрытыми

В сезон аллергии рекомендуется держать окна в доме закрытыми, посоветовал иммунолог Павел Бережанский. В беседе с KP.RU он напомнил, что самое главное в этот период — максимально ограничить контакт с пыльцой.

Окна в квартире держите закрытыми. Если открываете, значит два раза в день обязательна влажная уборка. Если у вас есть сильные проявления аллергии, на улицу выходите в защитных очках (лучше широких, изогнутых, плотно прилегающих к лицу) и маске. Для дополнительной защиты слизистой носа можно применять барьерные спреи, — отметил Бережанский.

По его мнению, склонным к аллергии людям лучше гулять в дождь или сырую погоду, когда пыльцы в воздухе существенно меньше. Утром, вечером и в ветреные дни, напротив, следует ограничить пребывание на улице из‑за высокой концентрации аллергенов.

После возвращения домой нужно сразу снять верхнюю одежду в прихожей, обязательно умыться, вымыть руки, протереть голову влажным полотенцем или в идеале принять душ, чтобы смыть осевшую пыльцу. Затем рекомендуется переодеться, заключил врач.

Ранее аллерголог-иммунолог Павел Бережанский заявил, что стресс может стать причиной аллергии во взрослом возрасте. Он отметил, что также важен регион проживания и наследственность.

В Сети появилось видео с двойным сальто машины после удара иранской ракеты
Врач рассказала о влиянии ананаса на похудение
Глава Магнитогорского комбината ответил на вопрос о сокращении сотрудников
Трамп раскритиковал НАТО за позицию по Ирану
Сомнолог назвала основные причины весенней сонливости
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

