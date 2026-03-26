Иммунолог дал советы, как спастись в сезон аллергии Иммунолог Бережанский: в сезон аллергии лучше держать окна в доме закрытыми

В сезон аллергии рекомендуется держать окна в доме закрытыми, посоветовал иммунолог Павел Бережанский. В беседе с KP.RU он напомнил, что самое главное в этот период — максимально ограничить контакт с пыльцой.

Окна в квартире держите закрытыми. Если открываете, значит два раза в день обязательна влажная уборка. Если у вас есть сильные проявления аллергии, на улицу выходите в защитных очках (лучше широких, изогнутых, плотно прилегающих к лицу) и маске. Для дополнительной защиты слизистой носа можно применять барьерные спреи, — отметил Бережанский.

По его мнению, склонным к аллергии людям лучше гулять в дождь или сырую погоду, когда пыльцы в воздухе существенно меньше. Утром, вечером и в ветреные дни, напротив, следует ограничить пребывание на улице из‑за высокой концентрации аллергенов.

После возвращения домой нужно сразу снять верхнюю одежду в прихожей, обязательно умыться, вымыть руки, протереть голову влажным полотенцем или в идеале принять душ, чтобы смыть осевшую пыльцу. Затем рекомендуется переодеться, заключил врач.

Ранее аллерголог-иммунолог Павел Бережанский заявил, что стресс может стать причиной аллергии во взрослом возрасте. Он отметил, что также важен регион проживания и наследственность.