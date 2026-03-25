Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 марта 2026 года

Первая волна пыления аллергенов идет полным ходом, и поллинозники массово жалуются на ухудшение состояния. Рассказываем, на какой отметке находится уровень пыльцы сегодня и что пылит в столице.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Среда, 25 марта, будет теплой: до +12 градусов — и ясной, без осадков. Дождей, способных прибить пыльцу сейчас, не предвидится до следующей недели.

Уровень пыльцы в воздухе снова достиг «оранжевого» уровня. Концентрация активных аллергенов находится на отметке:

от 10 до 100 единиц на кубический метр для ольхи;

от 101 до 1000 единиц на кубический метр для орешника.

Стоит также отметить, что система SILAM зафиксировала небольшое количество березовой пыльцы в воздухе: до 10 единиц на кубический метр. Впрочем, сейчас это облако находится на западе и жителям ЦФО не грозит. Местная береза все еще в спячке.

Резюмируя, ольха и орешник продолжают причинять ощутимый дискомфорт аллергикам. Поэтому следуйте предписаниям врачей и берегите себя.

