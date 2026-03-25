Иран заговорил о создании альянса стран на Ближнем Востоке Генштаб ВС Ирана выступил за создание военного союза на Ближнем Востоке без США

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с инициативой о формировании регионального альянса для обеспечения безопасности и развития военного сотрудничества на Ближнем Востоке. В Тегеране подчеркнули, что такой союз должен создаваться без участия Соединенных Штатов и Израиля.

Пришло время для создания союза государств по обеспечению безопасности и военному сотрудничеству в регионе без участия в нем США и Израиля, — говорится в заявлении Генштаба ВС Исламской Республики.

Иранские военные заявили, что странам региона больше не нужны гаранты безопасности, находящиеся за тысячи километров. По их убеждению, государства Ближнего Востока способны самостоятельно обеспечить свою защиту, не полагаясь на внешние силы.

В заявлении также подчеркивается, что региону не нужна держава, которая ставит безопасность и интересы Израиля выше всего, а в соседних государствах видит лишь богатства, хранящиеся на их землях. Иран неоднократно критиковал присутствие американских войск на Ближнем Востоке, называя его дестабилизирующим фактором.

При этом США продолжают утверждать, что ведут прямые переговоры с Ираном. Американская администрация заявила, что направила Тегерану развернутый план урегулирования ближневосточного кризиса. По данным The New York Times, документ, состоящий из 15 пунктов, был передан иранской стороне через посредничество Пакистана.