25 марта 2026 в 05:30

«Не игрушки»: депутат о детском православном блогинге

Депутат Иванов: для православного блога нужно получить одобрение священника

Родители, чьи дети хотят вести православный блог, должны в первую очередь получить одобрение священника, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, детский православный блогинг — это серьезная миссия, а не игра, требующая ответственного подхода со стороны взрослых.

Если ребенок, искренне любящий Христа, хочет делиться своей радостью в интернете, это может быть благословенным делом. Но только при одном условии: если взрослые — родители, духовник, педагоги — берут на себя ответственность за то, что и как выходит в свет. Такой православный блогинг — это не детский сад и не игрушки. Это миссия, к ней нужно относиться со всей серьезностью. Благо — когда ребенок сам проявляет инициативу, а родители не заставляют его сниматься для лайков, когда содержание блога естественно вытекает из жизни семьи, видео не становятся предметом гордости и тщеславия. Прежде чем ребенок начнет публично свидетельствовать о вере, обязательно нужно получить благословение священника, — пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что аккаунт следует регистрировать на родителей, а все комментарии должны проходить строгую фильтрацию. По словам депутата, важно избегать «позы» в кадре, не превращать молитву в спектакль и не показывать личную информацию, такую как адрес или место учебы, для обеспечения базовой безопасности.

Аккаунт для детского православного блога должен быть зарегистрирован на родителей. Все публикации проходят через проверку. Комментарии либо закрыты, либо отец и мать сами их читают и отвечают. Ребенок не должен быть доступен для прямого общения с незнакомыми людьми. Контент следует снимать без позы. Не надо делать из ребенка звездочку. Нужно быть анонимным или вести блог под псевдонимом. Лучше, если ребенок выступает под именем, которое не позволяет его идентифицировать в реальной жизни. Не называйте школу, город, точное место жительства, храм, не показывайте документы, домашний адрес, номера машин. Это вопрос базовой безопасности, — подытожил Иванов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что патриотизм — это естественная черта верующего человека. По его словам, это явление строится на самопожертвовании, которое является традиционной ценностью православия.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
