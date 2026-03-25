Эксперт рассказал, кто может получить до 350 тысяч рублей от государства

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 04:10

Экономит Гиринский: россияне могут получить до 350 тыс. рублей по соцконтракту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Граждане России могут рассчитывать на финансовую поддержку до 350 тыс. рублей при заключении социального контракта, передает РИА Новости со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского. Такая помощь предоставляется при соблюдении определенных условий и зависит от целей использования средств.

Средства по контракту могут быть выданы до 350 тыс. рублей на предпринимательские цели и до 200 тыс. рублей на ведение личного подсобного хозяйства,сказал Гиринский.

Эксперт уточнил, что оформить социальный контракт могут малообеспеченные граждане и семьи, чей средний доход на человека ниже прожиточного минимума в регионе по независящим от них причинам. Сроки предоставления средств варьируются — как правило, от нескольких месяцев до года, в зависимости от задач, на которые выделяются деньги, добавил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что участникам Великой Отечественной войны и обладателям знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда» проиндексируют выплаты в апреле 2026 года.

контракты
выплаты
россияне
эксперты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.