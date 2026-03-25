Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 05:20

Названа более дешевая, но качественная альтернатива инженерной доске

Бизнесмен Васильев: инженерную доску можно заменить ламинатом 33-го класса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для покрытия пола в квартире можно использовать ламинат 33-го класса вместо инженерной доски, заявил NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» строительный эксперт Федор Васильев. В то же время, по его словам, для кухни или прихожей отличным решением станет каменно-полимерная плитка.

Вместо инженерной доски по всей квартире следует делать выбор в пользу ламината 33-го класса в сухих комнатах и каменно-полимерной плитки (SPC) в прихожей или кухне. Это одна из самых разумных замен. Он (ламинат 33-го класса. — NEWS.ru) рассчитан на высокую нагрузку, а SPC‑покрытия ценят за влагостойкость и устойчивость к износу во влажных зонах. Практически это значит следующее: в спальне, кабинете и гостиной вполне можно обойтись хорошим ламинатом, а в прихожей и на кухне — использовать SPC. Так вы сохраняете нужные эксплуатационные свойства и не переплачиваете за натуральное дерево там, где от него ждут в первую очередь не престижа, а удобства, — посоветовал Васильев.

Тем не менее, подчеркнул эксперт, если приоритетом являются тактильные ощущения от дерева, возможность циклевки и премиальный вид пола, то инженерная доска все еще остается предпочтительным выбором. Кроме того, по словам бизнесмена, для укладки SPC-ламината требуется особенно тщательная подготовка основания.

Ранее эксперт по внутренней отделке Алексей Орехов заявил, что весной 2026 года отделка ванной комнаты в премиум-сегменте обойдется в 700 тыс. рублей. По его словам, при минимальном бюджете ремонт будет стоить около 250 тыс. рублей.

советы
квартиры
россияне
жилье
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.