«Экономика зависти»: раскрыто, почему рост чужих зарплат вызывает депрессию

HR-эксперт Болгова: чужой успех влияет на человека сильнее собственного

Чужие успехи влияют на человека сильнее, чем его собственные, заявила NEWS.ru эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова. По ее словам, уровень удовлетворенности не всегда зависит от дохода или возможности закрывать базовые потребности, а зачастую определяется сравнением с окружающими.

Экономика зависти: почему рост зарплат у соседей вызывает у россиян депрессию чаще, чем собственные финансовые проблемы? Казалось бы, уровень удовлетворенности должен зависеть от дохода и возможности закрывать свои базовые потребности: безопасность, комфорт, свободу выбора. Но парадокс в том, что на нас сильнее влияют не собственные финансовые обстоятельства, а чужие успехи. Мы склонны оценивать свою жизнь через сравнение с другими. Поэтому даже при стабильном доходе может возникать напряжение, если кажется, что кто-то рядом растет быстрее, — пояснила Болгова.

По ее словам, социальные сети многократно усиливают этот эффект, формируя так называемую экономику зависти. HR-эксперт отметила, что ежедневное наблюдение за маркерами благополучия в ленте провоцирует мгновенную реакцию от восхищения до тревоги.

Социальные сети кратно усиливают эффект напряжения от чужого успеха. Ежедневно листая ленту, мы видим маркеры чужого благополучия: путешествия, красивые места, новые проекты, карьерные успехи. И реагируем мгновенно — от восхищения до чувства тревоги. Так формируется «экономика зависти», когда ощущение собственной ценности начинает зависеть от чужих достижений. В результате появляется чувство отставания и внутреннее давление — быть быстрее, выше, успешнее. Со временем это снижает самооценку, усиливает стресс и может приводить к депрессивным состояниям, — резюмировала Болгова.

Ранее клинический психолог Юлия Королева заявила, что частая смена отношений пагубно влияет на психическое здоровье и может привести к депрессии. По ее словам, в обществе потребления люди воспринимаются как расходный материал, где каждый следующий партнер должен быть функционален и приносить быстрые дивиденды.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
