ВС США будут собирать в армию весь «неликвид» Армия США упростила набор возрастных кандидатов и людей с судимостью

Пентагон продолжает реформу по преодолению кризиса комплектования вооруженных сил. Согласно обновленному регламенту, армия США повысила возрастной порог для новобранцев сухопутных войск с 35 до 42 лет и упростила набор кандидатов с судимостью за хранение марихуаны, пишет РИА Новости со ссылкой на обновленный документ.

Максимальный возраст для зачисления на службу (в сухопутные войска) составляет 42 года. На момент зачисления кандидату не должно исполниться 42 года, — говорится в регламенте.

Кроме того, ведомство смягчило подход к кандидатам с криминальным прошлым. Для лиц, имеющих единственную судимость или вступившее в силу решение суда по делам несовершеннолетних за хранение марихуаны или принадлежностей для употребления наркотиков, получение административного допуска больше не требуется.

По данным Пентагона на сентябрь 2025 года, общая численность вооруженных сил США составляет около 2,1 млн человек, из которых порядка 450 тыс. приходятся на сухопутные войска. Реформа комплектования стартовала в 2022–2023 годах.

Ранее сообщалось, что американские военные недовольны боевыми действиями против Ирана. По словам одного из военных, они не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».