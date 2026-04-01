В России начался весенний призыв в армию В России с 1 апреля стартовал весенний набор призывников в армию

Весенняя призывная кампания в России началась 1 апреля и продлится до 15 июля, при этом введены новые правила призывного возраста, передает ТАСС. Как сообщили в президентском указе, срочники не будут привлекаться к выполнению задач в зоне специальной военной операции и служить на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В этом году планируется призвать 150 тыс. новобранцев, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом весеннем призыве, когда в войска пополнили 147 тыс. человек. Президент уточнил, что отправки со сборных пунктов начнутся с 15 апреля, а отдельные районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории будут призываться с 1 ноября по 31 декабря из-за климатических особенностей.

Срок службы для всех призывников останется прежним и составит один год. Военнослужащие, у которых служба заканчивается этой весной, будут уволены своевременно, сообщили в Минобороны.

Ранее замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой сообщил на заседании в Совете Федерации, что российские войска намерены обучить свыше 70 тыс. новых специализированных кадров. Подготовка специалистов, по словам генерала, организована в том числе для обеспечения подразделений беспилотной авиации.