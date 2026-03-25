Дачникам рассказали, в какую погоду нельзя снимать укрытия с растений Депутат Чаплин посоветовал не снимать укрытия с растений в солнечный день

Укрытия с растений не стоит снимать в солнечный день, так как это может привести к гибели культур, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что весеннее раскрытие должно быть постепенным и начинаться с проветривания. По его словам, главное правило в этом деле — не торопиться, но и не затягивать, чтобы растения не выпрели.

Весеннее снятие укрытий — ответственный момент, от которого зависит здоровье растений. Главное правило здесь одно — не торопиться. Поспешное раскрытие может погубить то, что вы так бережно укрывали осенью. Но и затягивать тоже нельзя — под укрытиями растения могут выпреть. Поэтому действовать нужно постепенно и ориентироваться не на календарь, а на погоду. Никогда не снимайте укрытия в солнечный день, чтобы культуры не погибли. Делайте это в пасмурную погоду или ближе к вечеру, чтобы растения адаптировались к свету постепенно. После снятия укрытий обязательно проведите ревизию. Помните, что весенние заморозки могут вернуться даже в мае, — сказал Чаплин.

Он отметил, что подход к раскрытию зависит от типа растения. По его словам, например, розы, будучи самыми капризными обитателями сада, требуют многоэтапного проветривания уже в конце марта — начале апреля, при этом полностью их открывают только после оттаивания почвы на глубину штыка лопаты.

Розы — это самые капризные обитатели сада. Снимать укрытие с них нужно в несколько этапов, как только снег растает и установится устойчивая плюсовая температура днем. Первым делом, обычно в конце марта — начале апреля, приоткрывают торцы укрытия для проветривания. Через несколько дней, если морозы не возвращаются, снимают верхний слой укрывного материала. Полностью раскрывают розы, когда земля оттает на глубину 10–15 сантиметров и минует угроза сильных ночных заморозков. После проводят санитарную обрезку, удаляя все почерневшие и подмерзшие побеги, и подкармливают кусты азотным удобрением, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что хвойные растения требуют особого внимания. По его словам, укрытия с них снимают постепенно, лучше делать это в два-три приема: сначала приоткрыть на несколько часов, затем — на полдня и только потом убрать полностью.

