24 марта 2026 в 04:20

Биолог назвал неочевидный способ повысить плодородность дачного участка

Биолог Наполов: дождевых червей на дачу можно приманить с помощью навоза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для привлечения дождевых червей на дачный участок можно использовать навоз, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. По его словам, это обогатит почву кальцием и создаст благоприятные условия для развития полезной микрофлоры.

Дождевые черви — неотъемлемая часть почвы. Их наличие и количество можно считать одним из индикаторов плодородия. Они перерабатывают весь верхний слой, пропуская его через свой организм. Заглатывают органические вещества, частично трансформируют все это в кишечной полости и выделяют в виде копролитов, которые улучшают структуру земли и меняют ее биохимический состав, обогащая микроэлементами в доступной для растений форме. Увеличить количество червей на своем участке можно, создав для них благоприятные условия. Для этого надо вносить органические удобрения в виде навоза, торфа, компостов, сидерации. При этом почва должна быть достаточно влажной, — поделился Наполов.

Он добавил, что мульчирование почвы, заключающееся в покрытии ее поверхности органическим материалом, например торфом, благоприятно влияет на численность дождевых червей на участке. При этом, по словам биолога, следует избегать чрезмерного использования химических средств защиты растений, по возможности заменяя их более экологичными методами.

Кальций, содержащийся в копролитах, позволяет почве хорошо удерживать влагу: она становится более рыхлой и не заплывает после дождей, меньше уплотняется, на ней не образуется корка. Соединения металла нейтрализуют избыточную кислотность, а для большинства овощных и плодовых растений это большой плюс: они меньше поражаются многими болезнями. Энергично развивается полезная микрофлора, активизируются процессы круговорота веществ. Все это положительно сказывается на росте и развитии растений, — заключил Наполов.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что древесная зола обогащает почву калием и снижает ее кислотность. По его словам, для насыщения земли азотом лучше использовать навоз.

Читайте также
Россиянам рассказали, что нужно сделать на даче до конца марта
Общество
Россиянам рассказали, что нужно сделать на даче до конца марта
Крутая тачка, а не едет: как починить садовую тележку своими руками
Семья и жизнь
Крутая тачка, а не едет: как починить садовую тележку своими руками
Клумбы будут покрыты сотнями небесно-голубых цветов: этот многолетник цветет как незабудка, но гораздо пышнее и краше
Общество
Клумбы будут покрыты сотнями небесно-голубых цветов: этот многолетник цветет как незабудка, но гораздо пышнее и краше
Биолог предупредил о возросшей активности клещей
Здоровье/красота
Биолог предупредил о возросшей активности клещей
«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках
Общество
«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

