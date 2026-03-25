Назван тип смесителя, позволяющий экономить десятки литров воды

Установка однорычажного смесителя позволяет экономить десятки литров воды, в то время как устаревшие двухвентильные краны неоправданно увеличивают расход жидкости, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, выбор сантехники напрямую влияет на финансовые затраты. Он добавил, что наиболее продвинутым решением для экономии являются смесители с термостатом.

Смесители имеют значение. Двухвентильные краны — прошлый век. Пока подберешь нужную температуру, успевает уйти до 10 литров воды. Однорычажные смесители сокращают этот процесс до пары секунд. А если установить прибор с термостатом, нужная температура будет подаваться сразу, без подстройки, — пояснил Бондарь.

Ранее член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов заявил, что если в квартире вышел из строя или износился элемент, который относится к общему имуществу дома, то менять его должна управляющая организация, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив. По его словам, эти расходы уже включены в плату за содержание недвижимости.