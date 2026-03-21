Какое оборудование в квартире могут поменять бесплатно Юрист Султанов: собственник не должен платить за замену стояков в многоэтажках

Если в квартире вышел из строя или износился элемент, который относится к общему имуществу дома, менять его должна управляющая организация, ТСЖ или ЖСК, заявил в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России. По его словам, эти расходы уже включены в плату за содержание жилья.

Речь идет прежде всего о стояках, ответвлениях от стояков до первого отключающего устройства, самих первых кранах и об иных элементах внутридомовых инженерных систем, которые обслуживают более одной квартиры, — указал юрист.

За счет собственника обычно меняют смесители, гибкие подводки, сантехнику, внутриквартирную разводку после первого крана. С батареями четкого ответа, кто обязан платить за их ремонт, нет: их статус зависит от схемы подключения и других факторов, констатировал эксперт.

Ранее выяснилось, что с 1 марта в России изменились правила оплаты жилищно-коммунальных услуг: теперь платежки должны приходить до 5-го числа, а оплатить их нужно до 15-го. Однако эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что некоторые управляющие компании могут по привычке печатать в квитанциях старую дату платежа — 10 апреля. В этом случае он рекомендует обращаться в УК. При отказе исправить ошибку стоит жаловаться в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.