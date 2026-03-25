25 марта 2026 в 06:15

Стало известно, почему мужчины часто выбирают безработных женщин

Психолог Рейнталь связала выбор мужчинами безработных женщин с желанием контроля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчины нередко выбирают для отношений безработных женщин, стремясь контролировать их жизнь, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. При этом, по ее словам, современные девушки зачастую выбирают путь финансовой независимости от партнера.

Современные женщины не хотят полностью растворяться в семье. Для них значимы автономность, финансовая независимость и ощущение опоры — не только для себя, но и для своих детей. Именно поэтому фраза «дорогая, я хочу, чтобы ты не работала» все чаще воспринимается не как забота, а как попытка ограничения. Не все мужчины готовы строить отношения с независимой девушкой. С одной стороны, это, конечно, снижает финансовую нагрузку, с другой — деньги исторически были способом контроля и влияния. Когда этот рычаг исчезает, меняется и динамика в паре, — пояснила Рейнталь.

Она подчеркнула, что раньше женщины видели свою главную задачу в доме и материнстве. Однако сегодня, по словам психолога, все больше представительниц женского пола стремятся к саморазвитию не только в личной жизни, но и в профессиональной сфере. Рейнталь пояснила, что для них важно строить карьеру, совершенствовать навыки и не забывать о своих интересах.

Ранее семейный психолог Ольга Романив заявила, что мужчины заводят романы на стороне из-за неудовлетворенности в отношениях, кризиса среднего возраста или жажды новых эмоций. По ее словам, в возрасте 40–50 лет они часто переосмысливают жизнь и стремятся доказать свою привлекательность и молодость.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
