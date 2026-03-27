Судно с тайским флагом потерпело новую неудачу в Ормузском проливе Press TV: попавшее под удар 11 марта судно село на мель в Ормузском проливе

Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда, атакованное в Ормузском проливе 11 марта, село на мель у побережья Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV. Корабль переместили к северному побережью острова Ларк.

Сухогруз с 23 таиландскими моряками на борту подвергся ракетному обстрелу после выхода из порта Халифа в Дубае. В результате атаки корабль загорелся, 20 членов экипажа покинули борт и были спасены военными моряками Омана. Благодаря скоординированным действиям дипломатов Таиланда, Омана и ОАЭ спасенные моряки уже вернулись на родину.

Инцидент произошел на фоне резкого обострения ситуации в регионе. С 28 февраля США и Израиль ведут военную кампанию против Ирана, что привело к дестабилизации судоходства в Ормузском проливе — ключевой артерии для мировых поставок нефти. Судьба трех членов экипажа, не покидавших судно, остается неизвестной.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возобновление судоходства в Ормузском проливе зависит исключительно от поведения Тегерана. По его словам, движение судов может быть восстановлено «хоть завтра», если Иран прекратит угрожать международной навигации, передает пресс-служба Госдепартамента.