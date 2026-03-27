27 марта 2026 в 05:00

Судно с тайским флагом потерпело новую неудачу в Ормузском проливе

Press TV: попавшее под удар 11 марта судно село на мель в Ормузском проливе

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда, атакованное в Ормузском проливе 11 марта, село на мель у побережья Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV. Корабль переместили к северному побережью острова Ларк.

Сухогруз с 23 таиландскими моряками на борту подвергся ракетному обстрелу после выхода из порта Халифа в Дубае. В результате атаки корабль загорелся, 20 членов экипажа покинули борт и были спасены военными моряками Омана. Благодаря скоординированным действиям дипломатов Таиланда, Омана и ОАЭ спасенные моряки уже вернулись на родину.

Инцидент произошел на фоне резкого обострения ситуации в регионе. С 28 февраля США и Израиль ведут военную кампанию против Ирана, что привело к дестабилизации судоходства в Ормузском проливе — ключевой артерии для мировых поставок нефти. Судьба трех членов экипажа, не покидавших судно, остается неизвестной.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возобновление судоходства в Ормузском проливе зависит исключительно от поведения Тегерана. По его словам, движение судов может быть восстановлено «хоть завтра», если Иран прекратит угрожать международной навигации, передает пресс-служба Госдепартамента.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пленный рассказал, как заключенных на Украине вынуждают идти на фронт
В Госдуме раскрыли важные для молодежи детали отчета правительства
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 марта
Несколько десятков рейсов задержали в аэропорту Пулково
В Израиле забили тревогу из-за возможного развала армии
Никите Джигурде — 65. Скандалы, рехаб, Волочкова: как сейчас живет шоумен
«Изобьют и подрежут деньги». ЧМ в США станет худшим в истории: причины
Что известно о способах продлить майские праздники в России
Личная жизнь, потеря ребенка, мнение об СВО: где сейчас Алика Смехова
РФ требует срочно обсудить проблемы Ирана на полях СБ ООН
Морское право — все: Иран блокирует Ормуз — Россия закроет Берингов пролив?
Трамп подготовил для расплачивающихся наличкой американцев сюрприз
В Госдуме предупредили о схемах мошенников с поликлиниками и СНИЛС
Россия люто накажет Прибалтику за дроны: как это будет — НАТО не поможет
Воссоединение «Чай вдвоем», соперничество с отцом: где сейчас Денис Клявер
Что известно о самых снежных регионах России в марте
В Кремле отреагировали на запрет трансгендеров в женском спорте
В России стандартизируют производство шариковых ручек
SHOT: украинские БПЛА третью ночь «прессуют» Ленинградскую область
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

