Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 04:30

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 марта 2026 года Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 марта 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Продолжаем прогнозировать состояние цветущих аллергенов и концентрацию пыльцы в столице. Для этого обратимся к показаниям системы SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Первая половина четверга, 26 марта, выдастся облачной, однако дождя, который снизил бы уровень пыльцы в воздухе, не предвидится. После обеда небо чуть прояснится. Максимальная температура воздуха составит +10 градусов.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 26 марта 2026 года

Уровень пыльцы сегодня остается на прежнем высоком уровне. Основным источником аллергенов является орешник. Его концентрация достигла диапазона от 101 до 1000 единиц на кубический метр.

Следующей по очереди идет ольха. Сейчас пыльца этого дерева находится в границах «желтого уровня» — до 100 единиц на кубометр.

SILAM также зарегистрировал небольшое (менее 10 единиц на кубометр) количество пыльцы березы. Но аллергики-«березовики» пока могут спать спокойно: столицу пыльцевое облако обойдет стороной.

Ранее мы составили календарь цветения и пыления для Москвы.

пыльца
цветение
прогнозы
аллергии
аллергены
Москва
Елизавета Макаревич
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.