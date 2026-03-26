Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 04:04

Юрист озвучил, в каких случаях можно получить деньги от курящих соседей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне, страдающие от табачного дыма, просачивающегося из соседних квартир, могут рассчитывать на денежную компенсацию, сообщил ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия. По его словам, суды готовы взыскивать с нерадивых курильщиков до 20 тыс. рублей в пользу пострадавших.

Граждане, проживающие в многоквартирных домах, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, — сказал Пачулия.

Если сосед игнорирует замечания, а дым продолжает поступать в чужую квартиру, пострадавший вправе обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда. Сумма компенсации варьируется от 5 до 20 тыс. рублей и зависит от обстоятельств: как именно дым повлиял на здоровье истца или членов его семьи.

Юрист уточнил, что закон не запрещает курить в собственной квартире, однако Верховный суд указал: делать это нужно так, чтобы дым не выходил за пределы помещения курильщика. В противном случае права соседей считаются нарушенными.

Ранее эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова указала, что чужие успехи влияют на человека сильнее, чем его собственные. По ее словам, уровень удовлетворенности не всегда зависит от дохода или возможности закрывать базовые потребности, а зачастую определяется сравнением с родственниками, друзьями и соседями.

суды
дым
соседи
пострадавшие
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.