Юрист озвучил, в каких случаях можно получить деньги от курящих соседей Юрист Пачулия: за табачный дым из соседской квартиры можно получить компенсацию

Россияне, страдающие от табачного дыма, просачивающегося из соседних квартир, могут рассчитывать на денежную компенсацию, сообщил ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия. По его словам, суды готовы взыскивать с нерадивых курильщиков до 20 тыс. рублей в пользу пострадавших.

Граждане, проживающие в многоквартирных домах, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, — сказал Пачулия.

Если сосед игнорирует замечания, а дым продолжает поступать в чужую квартиру, пострадавший вправе обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда. Сумма компенсации варьируется от 5 до 20 тыс. рублей и зависит от обстоятельств: как именно дым повлиял на здоровье истца или членов его семьи.

Юрист уточнил, что закон не запрещает курить в собственной квартире, однако Верховный суд указал: делать это нужно так, чтобы дым не выходил за пределы помещения курильщика. В противном случае права соседей считаются нарушенными.

