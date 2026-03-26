Zivert довела гостей до слез: премьера видеоверсии шоу «Где-то в Ретро»

25 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» прошел премьерный показ фильма Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) «Где-то в Ретро», собравший звезд шоу-бизнеса. Картина основана на ее масштабном концерте, который в прошлом году увидели 30 тысяч зрителей на ВТБ Арене.

Кинотеатр стал точкой притяжения для представителей российского шоу-бизнеса. Поддержать певицу пришли известные артисты, стилисты и телеведущие, а сама Zivert вновь пережила весь спектр эмоций — от сильного волнения до слез радости из-за успешного результата.

Среди гостей были Баста, Филипп Киркоров, Александр Рогов, Яна Чурикова, Ольга Серябкина и другие. Атмосфера на премьере получилась теплой и камерной, несмотря на масштаб события.

Киркоров, приехавший поддержать коллегу, поделился переживаниями о сыне, который все больше времени проводит за компьютерными играми, отодвигая спорт на второй план. Баста, в свою очередь, высказался о роли искусственного интеллекта в музыке, подчеркнув, что не видит в нем угрозы.

Фильм начался с исполнения песни «Эгоистка», во время которого Zivert не смогла сдержать эмоций. Позже она объяснила, что слезы появились в момент, когда она увидела отклик публики.

