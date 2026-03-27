На Западе назвали крупнейшего производителя боеприпасов для НАТО в ЕС Bloomberg: Словакия стала лидером ЕС по производству боеприпасов для НАТО

Словакия превращается в ведущего европейского производителя боеприпасов для стран НАТО, сообщает Bloomberg. Ключевым фактором этого подъема стал союз между владельцем оборонной корпорации Czechoslovak Group Михалом Страндом и министром обороны республики Робертом Калиняком.

За последние четыре года объем оборонного экспорта из Словакии увеличился на 2200%, достигнув в 2025 году отметки €2,4 млрд (228 млрд рублей). В текущем году компания CSG, как ожидается, вновь обновит рекордные показатели: прогнозируемая выручка составит €7,6 млрд (722 млрд рублей) при портфеле заказов в €15 млрд (1,4 трлн рублей).

Ранее глава компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в Европе сложился критический дефицит боеприпасов, а спрос на бронированную технику резко возрос. По словам руководителя концерна, в случае начала военных действий имеющихся запасов странам НАТО хватит лишь на несколько дней. Паппергер подчеркнул, что наиболее остро сейчас стоит проблема восполнения арсеналов.

Кроме того, по информации журналистов, Пентагон рассматривает вариант перенаправления вооружений, предназначавшихся для Украины, на Ближний Восток в связи с конфликтом с Ираном. Окончательное решение по данному вопросу пока не вынесено.