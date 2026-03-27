Беру тесто, творог и изюм — и к Пасхе пеку стаю весенних жаворонков: краше любого кулича

Беру муку, дрожжи и творог — и пеку на Пасху ватрушки-птички, которые вместо привычных куличей приносят в дом весну и тепло.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое сдобное тесто золотисто-румяного цвета, внутри — нежная творожная начинка с ванильной ноткой, а сама ватрушка похожа на маленькую птичку: круглое тельце, хвостик-защип, на спинке — узор из надрезов, имитирующий перышки, а глазки — из изюма или мака.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 200 мл тёплого молока, 50 г свежих дрожжей, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, щепотка соли, 300 г творога, 1 яйцо для начинки, 2 столовые ложки сахара, ванилин, изюм для глазок. Замесите сдобное дрожжевое тесто, дайте подойти.

Для начинки смешайте творог с яйцом, сахаром и ванилином. Тесто разделите на шарики, раскатайте кружки, выложите начинку, сформируйте птичек: сделайте защип для хвостика, надрезы на спинке, вставьте глазки из изюма. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут. Подавайте тёплыми — такие птички с творогом украсят пасхальный стол и согреют душу.

