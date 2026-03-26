Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола

Беру соломку и маршмеллоу — и за несколько минут создаю съедобную вербу, которая украсит пасхальный стол и удивит гостей своей нежностью.

Получается обалденная красота: пушистые белые «сережки» из зефира на тонких хрустящих веточках выглядят совсем как настоящая верба, но при этом их можно есть — сладкие, мягкие и невероятно уютные.

Для приготовления вам понадобится: 1 пачка тонкой соломки (сладкой или соленой — на ваш вкус), 1 упаковка маршмеллоу (белые или с розовым отливом), 1 столовая ложка меда или сиропа для склеивания. Каждый зефир аккуратно наденьте на кончик соломки — если маршмеллоу крупные, их можно разрезать пополам. Чтобы «сережки» держались крепче, обмакните кончик соломки в мед или сироп перед тем, как надеть зефир.

Готовые веточки соберите в небольшой букетик, перевяжите ленточкой или поставьте в миниатюрную вазочку. Такой декор можно сделать за 10 минут вместе с детьми — это просто, весело и празднично, а после торжества съедобную вербу с удовольствием разберут самые маленькие гости.

