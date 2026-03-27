На Пасху неизменно пеку французский пирог с джемом: кондитерский шедевр дома. Простая, но праздничная выпечка

Пеку французский пирог к праздникам — и каждый раз гости спрашивают рецепт, потому что получается невероятно нежный и ароматный. Этот пирог — моя находка, когда хочется чего-то домашнего, но без лишней суеты.

Мягкий, слегка влажный, с тонкой сливочной ноткой и сладким джемом внутри — идеален и на завтрак, и к вечернему чаю.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., щепотка соли, сахар — 100 г, сливочное масло — 100 г (растопленное), ванильный сахар — 10 г, йогурт — 200 г, мука — 230 г, разрыхлитель — 15 г, джем (любой густой) — 200–250 г; для крошки: сахар — 2 ст. л., мука — 2 ст. л., сливочное масло — 40 г.

Яйца взбиваю с солью до легкой пены, добавляю сахар и ванильный сахар — масса становится светлой и воздушной. Вливаю растопленное масло, затем йогурт и перемешиваю до гладкости. Отдельно соединяю муку с разрыхлителем и постепенно вмешиваю в тесто. Для крошки растираю масло с сахаром и мукой до крупных крошек. Форму смазываю, выливаю тесто, сверху распределяю джем, затем посыпаю крошкой. Выпекаю при 180 градусах около 35–40 минут до румяной корочки. Даю немного остыть и подаю: нежный, ароматный пирог, который исчезает со стола за минуты.

