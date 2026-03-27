27 марта 2026 в 09:46

На Пасху неизменно пеку французский пирог с джемом: кондитерский шедевр дома. Простая, но праздничная выпечка

Пеку французский пирог к праздникам — и каждый раз гости спрашивают рецепт, потому что получается невероятно нежный и ароматный. Этот пирог — моя находка, когда хочется чего-то домашнего, но без лишней суеты.

Мягкий, слегка влажный, с тонкой сливочной ноткой и сладким джемом внутри — идеален и на завтрак, и к вечернему чаю.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., щепотка соли, сахар — 100 г, сливочное масло — 100 г (растопленное), ванильный сахар — 10 г, йогурт — 200 г, мука — 230 г, разрыхлитель — 15 г, джем (любой густой) — 200–250 г; для крошки: сахар — 2 ст. л., мука — 2 ст. л., сливочное масло — 40 г.

Яйца взбиваю с солью до легкой пены, добавляю сахар и ванильный сахар — масса становится светлой и воздушной. Вливаю растопленное масло, затем йогурт и перемешиваю до гладкости. Отдельно соединяю муку с разрыхлителем и постепенно вмешиваю в тесто. Для крошки растираю масло с сахаром и мукой до крупных крошек. Форму смазываю, выливаю тесто, сверху распределяю джем, затем посыпаю крошкой. Выпекаю при 180 градусах около 35–40 минут до румяной корочки. Даю немного остыть и подаю: нежный, ароматный пирог, который исчезает со стола за минуты.

Ранее мы делились рецептом полезного завтрака за 5 минут. Вкусный сверток с начинкой.

Проверено редакцией
Никаких больше сырников и хачапури. Смешала муку с молоком — и в духовку: фытыр получается слоистым, хрустящим и тает во рту
Общество
Никаких больше сырников и хачапури. Смешала муку с молоком — и в духовку: фытыр получается слоистым, хрустящим и тает во рту
Вместо масла на хлеб мажу эту пасту — невероятная вкусняшка из молока к завтраку
Общество
Вместо масла на хлеб мажу эту пасту — невероятная вкусняшка из молока к завтраку
Бедра, картошка и бездрожжевое тесто: готовим татарский элеш — едят все и не могут остановиться
Общество
Бедра, картошка и бездрожжевое тесто: готовим татарский элеш — едят все и не могут остановиться
Мартовские апельсины: последний шанс сварить ароматный джем — простой рецепт без сложностей
Общество
Мартовские апельсины: последний шанс сварить ароматный джем — простой рецепт без сложностей
Прямо с кожурой: творожно-мандариновый кулич — ароматный, влажный и без лишней возни
Общество
Прямо с кожурой: творожно-мандариновый кулич — ароматный, влажный и без лишней возни
Ольга Шмырева
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

