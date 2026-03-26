Прямо с кожурой: творожно-мандариновый кулич — ароматный, влажный и без лишней возни

Стоит разрезать — и кухня наполняется цитрусовым ароматом, будто только что очистили мандарины. Этот кулич — настоящая находка для тех, кто не хочет возиться с дрожжами. Тесто готовится быстро, а за счет творога получается нежным и сочным.

Главный секрет — мандарины используются целиком, вместе с кожурой, поэтому вкус выходит ярким, насыщенным и по-настоящему праздничным.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., сахар — 160 г, творог — 300 г, растительное масло — 80 мл, мука — 270–320 г, разрыхлитель — 2 ч. л., мандарины — 2 шт. (без косточек, измельчить с кожурой в блендере), соль — щепотка, сода — щепотка, ванилин — по вкусу, кардамон и куркума — по желанию.

Яйца взбивают с сахаром до легкой пышности, добавляют творог и перемешивают. Затем вливают масло и вводят измельченные мандарины. Всыпают часть муки с разрыхлителем, солью, содой и специями, перемешивают и постепенно добавляют оставшуюся муку — тесто получается мягким и немного липким.

Массу раскладывают по формам, заполняя их примерно на две трети, и выпекают при 180 °С около 40 минут до румяной корочки. Для глазури смешивают сахарную пудру с молоком до густоты, слегка прогревают и покрывают полностью остывшие куличи.

Получается невероятно ароматная выпечка с цитрусовой ноткой и нежной текстурой — без лишних усилий и всегда удачно.

Ранее мы делились рецептом крабовых тарталеток в духовке. Горячая закуска, которую первой разбирают со стола.