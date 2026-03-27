Названы сроки открытия черноморских пляжей Пляжи у Керченского пролива откроют для отдыхающих к 1 июня

Пляжи в районе Керченского пролива планируется открыть для россиян к 1 июня, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. По его словам, которые передает пресс-служба правительства, свыше 90% мазута, попавшего в море после крушения танкеров, уже убрано.

Вода пригодна для использования, и я думаю, что все будет по плану и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан, — подчеркнул Савельев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что эксперимент по отсыпке песка на пляже в поселке Витязево в Анапе признали эффективным. В связи с этим метод масштабируют на все пляжи города, попавшие в зону ЧС.

Ранее Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил жалобу компании «Каматрансойл», которая пыталась оспорить решение о выплате почти 50 млрд рублей в бюджет страны за загрязнение Черного моря. Вместе с фирмой «Кама Шиппинг» возместить ущерб экологии обязан и владелец танкера «Волгонефть-212».

Росприроднадзор до этого добился взыскания 1 млн рублей с верфей в Астраханской области за загрязнение Волги. Проверка началась после информации о превышении загрязняющих веществ в донных отложениях ерика Бертюль.