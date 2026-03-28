Шоколад и тефтели — созданы друг для друга: убедитесь сами, вот рецепт

Когда в холодильнике есть фарш, вопрос: «Что вкусненького приготовить из фарша?» — возникает сам собой. Есть один способ превратить привычные тефтели в блюдо с ярким характером — добавить неожиданный ингредиент в соус. Такой рецепт давно передается хозяйками друг другу как маленький секрет.

Для приготовления понадобятся:

  • фарш (500 г);
  • рис (80 г);
  • лук (1 шт.);
  • чеснок (2 зубчика);
  • яйцо (1 шт.);
  • соль и перец по вкусу;
  • соевый соус (2 ст. л.);
  • мед (1 ст. л.);
  • томатная паста (2 ст. л.);
  • яблочный уксус (1 ст. л.);
  • темный шоколад (10 г);
  • вода (150 мл).

Рис отваривают до полуготовности, смешивают с фаршем, луком и яйцом, формируют тефтели. Обжаривают до корочки. Для соуса соединяют воду, томат, мед, соевый соус и уксус, добавляют кусочек шоколада — он придает глубину вкуса. Тефтели тушат в соусе 15 минут.

Если снова встает вопрос, что приготовить из фарша, этот вариант выручает: просто, но с изюминкой. Блюдо получается насыщенным и мягким, с балансом сладости и кислинки.

  • Калорийность на 100 г: 165 ккал.

  • БЖУ: 10/8,8/11,1.

Ранее мы делились с вами рецептом аппетитных сырников, приготовленных без сковороды и духовки.

Читайте также
Никто не догадается, из чего это блюдо: пошаговый рецепт сочных котлет
Семья и жизнь
Никто не догадается, из чего это блюдо: пошаговый рецепт сочных котлет
Больше никаких котлет! Вот секрет сочных кефтедес — рецепт из Греции на 20 минут
Общество
Больше никаких котлет! Вот секрет сочных кефтедес — рецепт из Греции на 20 минут
Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится
Общество
Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится
Из фарша котлеты не делаю, готовлю тефтели на картофельной подушке: горячее из простых продуктов
Общество
Из фарша котлеты не делаю, готовлю тефтели на картофельной подушке: горячее из простых продуктов
Стейк из тунца в азиатском стиле: соус и кунжутная корочка
Семья и жизнь
Стейк из тунца в азиатском стиле: соус и кунжутная корочка
фарш
мясо
рецепты
тефтели
соусы
обеды
ужины
Валентина Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина смерти режиссера Шухера
Сочинского чиновника задержали со взяткой в 3,5 млн рублей
В МИД России сделали жесткое предупреждение Южной Корее из-за Украины
Небо в Австралии окрасилось в кроваво-красные оттенки
Беспилотник ударил по жилому дому в Ливане
ТРЦ в российском регионе опустел за секунды из-за тревоги
Охранник супруги Байдена ранил себя в ногу
Скончался режиссер Олег Шухер
Озвучены объемы подземных водных запасов России
Магнитные бури сегодня, 28 марта: что завтра, мигрени, раздражительность
У российского спортсмена нашли следы допинга
Эвакуация жителей российского города началась на фоне мощного наводнения
Военэксперт не исключил возможность ударов Ирана по Украине
Наступление ВС России на Харьков 28 марта: огромные потери, бои за границу
Рубио предсказал сроки завершения войны на Ближнем Востоке
В России утвердили концепцию развития первой помощи
Концерт прошел в Русском доме в Праге после нападения вандалов
Немцы взмолились о начале переговоров с Россией по поставкам газа
Пенсионерка обеднела на 25 млн рублей после одного звонка
Аракчи обвинил Трампа в том, что США не держат свое слово
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

