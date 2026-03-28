Шоколад и тефтели — созданы друг для друга: убедитесь сами, вот рецепт

Когда в холодильнике есть фарш, вопрос: «Что вкусненького приготовить из фарша?» — возникает сам собой. Есть один способ превратить привычные тефтели в блюдо с ярким характером — добавить неожиданный ингредиент в соус. Такой рецепт давно передается хозяйками друг другу как маленький секрет.
Для приготовления понадобятся:
- фарш (500 г);
- рис (80 г);
- лук (1 шт.);
- чеснок (2 зубчика);
- яйцо (1 шт.);
- соль и перец по вкусу;
- соевый соус (2 ст. л.);
- мед (1 ст. л.);
- томатная паста (2 ст. л.);
- яблочный уксус (1 ст. л.);
- темный шоколад (10 г);
- вода (150 мл).
Рис отваривают до полуготовности, смешивают с фаршем, луком и яйцом, формируют тефтели. Обжаривают до корочки. Для соуса соединяют воду, томат, мед, соевый соус и уксус, добавляют кусочек шоколада — он придает глубину вкуса. Тефтели тушат в соусе 15 минут.
Если снова встает вопрос, что приготовить из фарша, этот вариант выручает: просто, но с изюминкой. Блюдо получается насыщенным и мягким, с балансом сладости и кислинки.
Калорийность на 100 г: 165 ккал.
БЖУ: 10/8,8/11,1.
