Шоколад и тефтели — созданы друг для друга: убедитесь сами, вот рецепт

Что приготовить из фарша — попробуйте тефтели в кисло-сладком соусе

Когда в холодильнике есть фарш, вопрос: «Что вкусненького приготовить из фарша?» — возникает сам собой. Есть один способ превратить привычные тефтели в блюдо с ярким характером — добавить неожиданный ингредиент в соус. Такой рецепт давно передается хозяйками друг другу как маленький секрет.

Для приготовления понадобятся:

фарш (500 г);

рис (80 г);

лук (1 шт.);

чеснок (2 зубчика);

яйцо (1 шт.);

соль и перец по вкусу;

соевый соус (2 ст. л.);

мед (1 ст. л.);

томатная паста (2 ст. л.);

яблочный уксус (1 ст. л.);

темный шоколад (10 г);

вода (150 мл).

Рис отваривают до полуготовности, смешивают с фаршем, луком и яйцом, формируют тефтели. Обжаривают до корочки. Для соуса соединяют воду, томат, мед, соевый соус и уксус, добавляют кусочек шоколада — он придает глубину вкуса. Тефтели тушат в соусе 15 минут.

Если снова встает вопрос, что приготовить из фарша, этот вариант выручает: просто, но с изюминкой. Блюдо получается насыщенным и мягким, с балансом сладости и кислинки.

Калорийность на 100 г: 165 ккал.

БЖУ: 10/8,8/11,1.

