Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 14:27

В Ozon рассказали о тенденциях покупок россиян в этом году

Ozon: спрос россиян на рассаду и садовые инструменты кратно увеличился

Фото: imago-images.deGlobal Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Спрос россиян на садовые инструменты увеличился вдвое по сравнению с весной прошлого года, заявили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса Ozon. Как сообщили представители компании, интерес покупателей к рассаде превышает прошлые показатели в 16 раз.

В этом году интерес к садовым инструментам вырос в два раза. Лопаты покупают в 5,5 раза чаще, а садовые тачки и тележки — в 3,5 раза. Растет спрос и на инструменты для ухода за растениями: продажи триммеров, газонокосилок, садовых ножниц и серпов увеличились в два раза, а сучкорезов — почти в четыре раза. Параллельно россияне активно готовят будущие посадки: спрос на саженцы, рассаду и корни растений вырос в 16 раз. Луковицы и семена покупают в два раза чаще, чем год назад. Не обошли стороной дачники и товары для ухода за почвой. Продажи мульчи и коры выросли в 8,5 раза, грунта для садовых растений — в два раза, а натуральных удобрений — в 1,5 раза, — заявили в Ozon.

В пресс-службе отметили, что увеличение спроса показывает, что дачники начинают сезон заранее. По их словам, будущий урожай при такой подготовке можно ожидать уже в первой половине весны.

Ранее ретейл-эксперт Максим Соколов посоветовал до наступления весеннего паводка проверить дренажную систему на участке, гидроизоляцию и отмостки дачного дома. Он также порекомендовал оценить рельеф земли и состояние водостоков.

россияне
дачники
рассады
маркетплейсы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Норвежские военные переняли преступную тактику ВСУ
Переворот Mercedes Benz G после мощного ДТП с Toyota попал на видео
Египет пошел на крайние меры из-за войны с Ираном
Ревнивый россиянин устроил разборки в массажном кабинете
Роспотребнадзор высказался об угрозе нашествия гигантских клещей
Военэксперт предрек фатальную судьбу украинским объектам на Ближнем Востоке
Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты Ирана
Захарова указала на грубое нарушение ДНЯО противниками Ирана
Захарова предрекла катастрофу из-за ударов по ядерным объектам Ирана
Туристы устроили охоту за топливом на популярном курорте
Россиянка погибла в результате удара ВСУ под Херсоном
Россиянам рассказали, выгодно ли владеть электромобилем
«Работа домохозяек»: глава Rheinmetall унизил украинские дроны
Психолог из Владикавказа признался в совращении полусотни детей
Скончался актер из «Назад в будущее»
Беженка назвала две причины, по которым финские наемники едут на Украину
На Западе объяснили, как Каллас подставила ЕС в украинском вопросе
Власти Ирака не спешат открывать небо для самолетов
Уснула и не проснулась? Россиянка загадочно погибла в «любимом Тбилиси»
Гость повздорил с женихом на свадьбе и накинулся на него с ножом
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.