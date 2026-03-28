В Ozon рассказали о тенденциях покупок россиян в этом году

Ozon: спрос россиян на рассаду и садовые инструменты кратно увеличился

Спрос россиян на садовые инструменты увеличился вдвое по сравнению с весной прошлого года, заявили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса Ozon. Как сообщили представители компании, интерес покупателей к рассаде превышает прошлые показатели в 16 раз.

В этом году интерес к садовым инструментам вырос в два раза. Лопаты покупают в 5,5 раза чаще, а садовые тачки и тележки — в 3,5 раза. Растет спрос и на инструменты для ухода за растениями: продажи триммеров, газонокосилок, садовых ножниц и серпов увеличились в два раза, а сучкорезов — почти в четыре раза. Параллельно россияне активно готовят будущие посадки: спрос на саженцы, рассаду и корни растений вырос в 16 раз. Луковицы и семена покупают в два раза чаще, чем год назад. Не обошли стороной дачники и товары для ухода за почвой. Продажи мульчи и коры выросли в 8,5 раза, грунта для садовых растений — в два раза, а натуральных удобрений — в 1,5 раза, — заявили в Ozon.

В пресс-службе отметили, что увеличение спроса показывает, что дачники начинают сезон заранее. По их словам, будущий урожай при такой подготовке можно ожидать уже в первой половине весны.

Ранее ретейл-эксперт Максим Соколов посоветовал до наступления весеннего паводка проверить дренажную систему на участке, гидроизоляцию и отмостки дачного дома. Он также порекомендовал оценить рельеф земли и состояние водостоков.