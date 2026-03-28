Гость повздорил с женихом на свадьбе и накинулся на него с ножом

Гость свадьбы в Кронштадте напал с ножом на 24-летнего жениха, сообщили в пресс-службе МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Нападавшим оказался 18-летний житель Республики Тыва. Пострадавший был срочно госпитализирован, агрессора задержали.

Прибывшим нарядом полиции на месте происшествия был обнаружен 24-летний местный житель, проживающий по данному адресу, с множественными ножевыми ранениями. Пострадавший был госпитализирован, — говорится в сообщении.

Установлено, что после застолья в ресторане компания перебралась в квартиру жениха, где празднование продолжилось. В какой-то момент между потерпевшим и нападавшим начался конфликт, переросший в поножовщину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Туве суд приговорил подростка к шести годам воспитательной колонии за убийство 17-летнего школьника. Трагедия произошла на новогодней елке. Учащийся Ак-Довуракского горного техникума смертельно ранил ножом юношу в ходе конфликта на территории учреждения.