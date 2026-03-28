Американский истребитель ушел от иранской ракеты и попал на видео

Американский телеканал ABC опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент, когда истребитель F/A-18 едва не был поражен ракетой в небе над Ираном. На кадрах видно, как самолет в последний момент сумел уклониться от удара — предположительно, выпущенная иранским комплексом ПВО ракета взорвалась позади него.

По данным телеканала, инцидент произошел в районе иранского города Чахбехар. Источники ABC не смогли подтвердить подлинность видеозаписи, однако сообщили, что истребитель действительно находился в этом районе.

Ранее в Саудовской Аравии совершил вынужденную посадку американский истребитель F-16, получивший повреждения в иранском воздушном пространстве. Летчик приземлился на авиабазе, расположенной в западной части королевства.

До этого сообщалось, что ракетная атака, проведенная Ираном по авиабазе имени принца Султана, расположенной на территории Саудовской Аравии, привела к ранениям среди американских военных. В результате удара также было повреждено несколько самолетов-заправщиков. Для нанесения удара Исламская Республика применяла беспилотные летательные аппараты.