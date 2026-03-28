Норвежские военные начали использовать гражданскую инфраструктуру для своих нужд, перенимая опыт Вооруженных сил Украины, пишет журнал Forsvarets forum. До этого, по словам замкомандира артиллерийского батальона Лаша Лиена, такие действия были запрещены, однако сейчас подход изменился в сторону максимального использования доступных ресурсов для выживания.

Норвежские вооруженные силы многому научились из конфликта на Украине. <...> Раньше нам не разрешалось так много взаимодействовать с гражданскими лицами или использовать здания. Сейчас наступили новые времена, и речь идет об использовании того, что мы имеем здесь и сейчас, чтобы выжить, — сказал он.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что Европа рассчитывает довести оснащение своих армий до уровня Вооруженных сил России к 2029–2030 годам. Он добавил, что западные лидеры внимательно следят за ходом специальной военной операции, делают выводы и учитывают современные реалии ведения боя.

Кроме того, военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов отметил, что НАТО наращивает свою мощь за счет милитаризации Европейского союза. По его словам, это подтверждается увеличением оборонных бюджетов стран Альянса до 2% ВВП в 2026 году. Артамонов добавил, что сейчас перед государствами Блока поставлена новая задача — выйти на уровень 5% ВВП к 2035 году.