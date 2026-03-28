28 марта 2026 в 08:53

Картаполов раскрыл военную стратегию Европы

Картаполов: Европа планирует догнать армию России к 2029–2030 годам

Европа рассчитывает подтянуть оснащенность своих войск к 2029–2030 годам, чтобы догнать Вооруженные силы России, заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит ТАСС, регион по-прежнему опасается «российской угрозы».

Они говорят [про] 2029–2030 годы, что Россия на них нападет. Это говорит о том, что они рассчитывают к 2029–2030 годам выйти на уровень наших нынешних вооруженных сил по техническому оснащению, — сказал Картаполов.

Он добавил, что на Западе внимательно следят за происходящим на СВО. Европейские лидеры делают выводы и учитывают текущие реалии боевых действий.

На сегодня они отстают от нас в количестве различных беспилотных аппаратов, в умении их применять, в том числе в широких масштабах, но важность этого направления они, безусловно, понимают, — констатировал Картаполов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России удалось добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники и средств поражения. По его словам, страна сама снабжает себя всем необходимым. В противном случае Москва бы не смогла противостоять всему западному миру.

