Россиянам рассказали, выгодно ли владеть электромобилем

Эксплуатация электромобилей в России остается существенно экономичнее традиционных машин с двигателями внутреннего сгорания, сообщает издание «За рулем» со ссылкой на исследование компании Sitronics Electro. Стоимость километра пути на электротяге в разы уступает расходам на бензин.

Генеральный директор компании Андрей Гурленов пояснил, что итоговые показатели складываются из трех составляющих: тарифов на электроэнергию в регионе, цены топлива и технических характеристик конкретного автомобиля. По словам руководителя, даже при самых невыгодных условиях подзарядка аккумуляторов обходится дешевле, чем покупка бензина.

