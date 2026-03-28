28 марта 2026 в 15:00

Россиянам рассказали, выгодно ли владеть электромобилем

Эксплуатация электромобилей в России остается существенно экономичнее традиционных машин с двигателями внутреннего сгорания, сообщает издание «За рулем» со ссылкой на исследование компании Sitronics Electro. Стоимость километра пути на электротяге в разы уступает расходам на бензин.

Генеральный директор компании Андрей Гурленов пояснил, что итоговые показатели складываются из трех составляющих: тарифов на электроэнергию в регионе, цены топлива и технических характеристик конкретного автомобиля. По словам руководителя, даже при самых невыгодных условиях подзарядка аккумуляторов обходится дешевле, чем покупка бензина.

Ранее аналитики заявили, что средняя стоимость нового российского автомобиля в январе-феврале 2026 года поднялась до 2 млн рублей. Специалисты подчеркивают, что ситуация с ценами неоднородная: некоторые модели дорожают, тогда как отдельные позиции, наоборот, существенно упали в цене.

Кроме того, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что весной на российском авторынке сохранится застой. По словам эксперта, предпосылок для увеличения продаж не наблюдается. Хайцеэр добавил, что в сегменте коммерческого транспорта спад реализации достиг 40%.

Норвежские военные переняли преступную тактику ВСУ
Переворот Mercedes Benz G после мощного ДТП с Toyota попал на видео
Египет ввел чрезвычайные меры по контролю за расходом энергии из-за Ирана
Ревнивый россиянин устроил разборки в массажном кабинете
Роспотребнадзор высказался об угрозе нашествия гигантских клещей
Военэксперт предрек фатальную судьбу украинским объектам на Ближнем Востоке
Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты Ирана
Захарова указала на грубое нарушение ДНЯО противниками Ирана
Захарова предрекла катастрофу из-за ударов по ядерным объектам Ирана
Туристы устроили охоту за топливом на популярном курорте
Россиянка погибла в результате удара ВСУ под Херсоном
«Работа домохозяек»: глава Rheinmetall унизил украинские дроны
Психолог из Владикавказа признался в совращении полусотни детей
Скончался актер из «Назад в будущее»
Беженка назвала две причины, по которым финские наемники едут на Украину
На Западе объяснили, как Каллас подставила ЕС в украинском вопросе
Власти Ирака не спешат открывать небо для самолетов
Уснула и не проснулась? Россиянка загадочно погибла в «любимом Тбилиси»
Гость повздорил с женихом на свадьбе и накинулся на него с ножом
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

