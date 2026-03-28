28 марта 2026 в 15:45

Ревнивый россиянин устроил разборки в массажном кабинете

Житель Твери из-за ревности устроил драку на работе жены и сломал ребра мужчине

Житель Твери напал на знакомого своей супруги, которая работала в массажном кабинете, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Мужчина пришел к жене на рабочее место на проспекте Чайковского. Там он застал ее за распитием спиртного в компании 46-летнего приятеля.

Между супругом массажистки и гостем произошла короткая перепалка, после чего мужчина нанес оппоненту несколько ударов. Пострадавшего доставили в больницу с переломом двух ребер. Нападавшего задержали и отвезли в отдел полиции. Тот признал вину и объяснил свое поведение ревностью.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под обязательством о явке.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, разбившего камнями окна девушки, которая не проявила взаимных чувств. По ее словам, после инцидента злоумышленник сбежал. Правоохранители задержали его неподалеку от места происшествия. В настоящее время устанавливается размер материального ущерба.

До этого москвича приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство бывшей супруги на почве ревности. Суд установил, что мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджег. От полученных травм она скончалась.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
