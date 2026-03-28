Туристы устроили охоту за топливом на популярном курорте SHOT: жители и туристы начали скупать бензин и газ на Гоа

На Гоа местные жители и туристы начали скупать бензин и газовые баллоны из-за перебоев с поставками, сообщает Telegram-канал SHOT. Российская туристка Лейсан рассказала, что на заправках скапливаются огромные очереди.

Другая путешественница, Анастасия, сообщила, что перебои особенно заметны в ресторанах, где акцент сделан на блюда на гриле, не требующие газа. Стоимость газовых баллонов резко возросла: если раньше стандартный баллон можно было приобрести за тысячу рупий (857 рублей), то теперь цена составляет от 5000 до 9000 рупий (от 4,2 тыс. до 7,7 тыс. рублей).

Пока речь идет о локальных перебоях, однако из-за высокого спроса найти топливо становится все сложнее, а передвижение по штату — особенно для туристов на байках — заметно затруднено.

Ранее стало известно, что автозаправочные станции в Великобритании столкнулись с дефицитом топлива на фоне конфликта в Персидском заливе. Глава сети АЗС Asda Аллан Лейтон рассказал, что пока не видно, что ситуация изменится в скором времени. По его словам, пока сложности затронули лишь «несколько колонок» на ограниченном числе АЗС. При этом он подчеркнул, что полного отсутствия топлива ни на одной из станций не зафиксировано.