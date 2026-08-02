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02 августа 2026 в 15:00

Хватит закрывать скучные лечо! Готовлю салат «Шарлотта» из перца и помидоров — он улетает под картошку за минуту

Фото: D-NEWS.ru
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Беру помидоры, болгарский перец и лук — готовлю салат «Шарлотта» на зиму, который становится хитом на любом столе и напоминает о лете даже в холодные вечера. Яркое, густое сочетание сладкого перца и сочных томатов с легкой кислинкой уксуса и ароматом специй превращает обычный гарнир в праздничное блюдо. Салат получается насыщенным, с приятной текстурой: лук становится прозрачным и сладким, перец сохраняет упругость, а помидоры дают густой, ароматный сок. Открываешь банку зимой — и сразу ощущение, что на столе свежие овощи с грядки. Идеально к картошке, мясу или как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг помидоров, 300 г репчатого лука, 200 г болгарского перца, 30 мл растительного масла, 10 г соли, 50 г сахара, 15 мл 9% уксуса. Лук нарежьте кубиками, обжарьте на масле до прозрачности. Помидоры нарежьте полукольцами, перец — соломкой. В кастрюле смешайте все овощи, добавьте соль и сахар, доведите до кипения, варите на медленном огне 30 минут под крышкой. Влейте уксус, перемешайте, разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте. Салат получается ярким, вкусным и съедается первым за любым застольем.

Автор Мария Левицкая уже приготовила этот салат для своей семьи. Даже те, кто не любит консервированные овощи, уплетали его с картошкой. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонную кислоту — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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