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19 июля 2026 в 10:00

Сода против мучнистой росы на розах и флоксах: 2 ложки на ведро воды с мылом — и грибок отступает

Фото: D-NEWS.ru
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Мучнистая роса — это грибковое заболевание, которое может испортить внешний вид самых любимых садовых цветов, особенно роз и флоксов, покрывая их листья и стебли белым мучнистым налетом, но есть простое и дешевое народное средство, которое поможет справиться с этой напастью.

Речь идет о растворе пищевой соды — этот состав создает на поверхности листьев щелочную среду, которая губительна для грибка, останавливая его развитие и распространение. Для приготовления средства нужно сначала растворить соду в небольшом количестве горячей воды, затем долить холодной до 10 литров и добавить 40–50 граммов натертого хозяйственного мыла (или 2–3 столовые ложки жидкого мыла), после чего тщательно перемешать и опрыскать пораженные растения вечером в сухую погоду.

Обработку проводят 2–3 раза с интервалом в 5–7 дней, при этом важно опрыскивать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев, где часто прячутся споры грибка.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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