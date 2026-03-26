Британцы испугались возможного взрыва на затонувшем у берегов Лондона судне Telegraph: Лондон обеспокоен угрозой взрыва на затонувшем судне с боеприпасами

Великобритания опасается взрыва американского грузового судна SS Richard Montgomery, которое затонуло во время Второй мировой войны в реке Ширнесса, графство Кент, передает The Telegraph. Корабль перевозил партии боеприпасов во Францию.

В частности, на борту находится 1,4 тыс. тонн взрывчатки: фугасные универсальные бомбы, осколочные бомбы и зажигательные устройства, включая бомбы с белым фосфором. Половину боеприпасов извлекли во время спасательных работ, когда судно село на мель, но остальной груз до сих пор находится на борту.

В свое время сотни боеприпасов времен Второй мировой войны обнаружили под детской площадкой в британском городе Вулер. Во время реконструкции рабочие нашли 176 снарядов, после чего на место прибыли полицейские, которые оцепили территорию в радиусе 50 метров, а для оценки обстановки вызвали саперов и профильных специалистов.

До этого тысячи снарядов времен Великой Отечественной войны подняли со дна Балтийского моря. Специалисты обнаружили более 9,5 тыс. боеприпасов. Тогда в МЧС напомнили, что в районе Балтийска в 1945 году затопили немецкую баржу, из-за чего прилегающая акватория оказалась засыпана снарядами