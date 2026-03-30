Эксперт назвал замену микрозаймам в случае закрытия МФО

В случае гипотетического закрытия рынка микрофинансовых организаций (МФО) граждане смогут прибегнуть к альтернативным инструментам заимствования, таким как частные кредиты или займы у работодателя, рассказал NEWS.ru глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский. Еще один вариант — оформление гражданского кредита, отметил он.

Оба варианта могут быть и беспроцентными, смотря как договоритесь. Да, суммы, которые вы получите, будут не особо большими, но популярный продукт МФО как «займ до зарплаты» или потребности POS-кредитования покрыть возможно, — отметил эксперт.

По словам Рогачевского, существует несколько путей решения вопроса, если микрофинансовые организации прекратят свою работу. В частности, граждане могут рассмотреть возможность оформления гражданского (личного) кредита, при котором одно физическое лицо предоставляет средства другому. Кроме того, альтернативой может стать обращение к работодателю: сотруднику достаточно ознакомиться с внутренней политикой компании и написать заявление на получение займа в счет будущей зарплаты. При этом аналитик добавил, что не стоит забывать и о банковском кредите как об основном инструменте для получения денежных средств.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что в России следует полностью запретить работу микрофинансовых организаций. По его словам, высокие процентные ставки загоняют людей в долговую яму, откуда им крайне трудно выбраться.

