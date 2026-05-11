День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 18:00

Обжариваю печень с луком, добавляю секретный ингредиент — через 20 минут нежнейшая подливка готова, печень тает во рту, как мясо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Печень раскрывается совершенно по-другому при таком способе приготовления. Уже делилась этим любимым рецептом много лет назад, но хочу ещё раз повторить. Потому что это очень вкусно. И действительно, печень можно перепутать с мясом, настолько вкусно! Это гениально простой рецепт говяжьей печени для тех, кто считает её сухой и безвкусной. Никакой долгой жарки — только лук, сметана и горчица превращают субпродукт в сочный деликатес.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшие кусочки печени, тающие во рту, с ароматной сметанно-луковой подливкой и легкой пикантной ноткой горчицы. Печень не горчит, не становится резиновой, а на вкус — как хорошая вырезка. Лук карамелизуется, становится сладким и мягким, создавая идеальную текстуру.

Блюдо можно подавать с картофельным пюре, гречкой, макаронами или просто с хлебом. Готовится быстро из доступных продуктов, а результат удивит даже тех, кто терпеть не может печень. Для приготовления вам понадобится: 800 г говяжьей печени, 4 луковицы (около 400 г), 3 зубчика чеснока, 1 ч. ложка горчицы с горкой, 1/2 ч. ложки соли (или по вкусу), черный перец по вкусу, 4–5 ст. ложек сметаны. Печень очистите от пленок и протоков, нарежьте кусочками толщиной 1–1,5 см. Обсушите бумажным полотенцем.

Лук нарежьте полукольцами. Чеснок мелко порубите. Разогрейте сковороду с маслом. Быстро обжарьте печень на сильном огне по 1–2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложите печень в миску. На ту же сковороду выложите лук, обжаривайте до золотистого цвета (5–7 минут). Добавьте чеснок, обжаривайте 1 минуту. Верните печень в сковороду, добавьте горчицу, сметану, соль, перец и 100 мл воды. Перемешайте, тушите под крышкой на медленном огне 5–7 минут. Дайте настояться под крышкой 10 минут. Подавайте горячей.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Полюбила печень благодаря этому рецепту: добавляю яблоко при жарке — вкус и аромат неузнаваемы
Общество
Полюбила печень благодаря этому рецепту: добавляю яблоко при жарке — вкус и аромат неузнаваемы
Вместо возни с фаршем делаю этот пирог из печени — без муки, без зажарки, просто и гениально
Общество
Вместо возни с фаршем делаю этот пирог из печени — без муки, без зажарки, просто и гениально
Поджариваю печень с луком и мешаю с яйцами: паштет круче любой колбасы — вся семья обожает на завтрак
Общество
Поджариваю печень с луком и мешаю с яйцами: паштет круче любой колбасы — вся семья обожает на завтрак
Яблочный пирог на сметане готовлю вместо шарлотки: получается сливочная нежность — на все уйдет час
Общество
Яблочный пирог на сметане готовлю вместо шарлотки: получается сливочная нежность — на все уйдет час
Апельсиновый пирог на масле: сливочный слой + сочная начинка — десерт, который просят снова и снова
Общество
Апельсиновый пирог на масле: сливочный слой + сочная начинка — десерт, который просят снова и снова
рецепты
печень
сметана
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп указал на шаткость перемирия США и Ирана
Водители застряли в восьмичасовой пробке на Ярославском шоссе
Два случая опасной хантавирусной инфекции выявили на Украине
«Невозможно говорить»: у Макрона сдали нервы на саммите в Африке
В Москве прошел юбилейный автопробег «Офицеры России — дорогами Памяти»
Администрация Трампа свела почти к нулю помощь Украине
В Ирландии оценили желание ЕС возобновить диалог с Россией
Санкционный «каток» Евросоюза добрался до поселений на Ближнем Востоке
Песков подтвердил контакты между Ушаковым и Уиткоффом
Стали известны планы Трампа на Ормузский пролив
«Давайте не забывать»: Песков оценил отношения России и США
Замглавы уголовного розыска арестовали по делу о разбое
В Вене начали расследование после осквернения памятника советским солдатам
В Росатоме выразили готовность отчитаться за каждый рубль в АЭС «Пакш-2»
Число зараженных хантавирусом увеличилось
В Госдуме рассказали о создании альтернативной финансовой архитектуры
Поезда встали в метро Петербурга из-за пассажира на путях
Трамп назвал страну, которая может стать «51-м штатом США»
В Белоруссии сделали громкое заявление о Кубе, Мозамбике и Иране
«Это объявление войны»: СМИ указали на неосторожный шаг НАТО против России
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.