Обжариваю печень с луком, добавляю секретный ингредиент — через 20 минут нежнейшая подливка готова, печень тает во рту, как мясо

Печень раскрывается совершенно по-другому при таком способе приготовления. Уже делилась этим любимым рецептом много лет назад, но хочу ещё раз повторить. Потому что это очень вкусно. И действительно, печень можно перепутать с мясом, настолько вкусно! Это гениально простой рецепт говяжьей печени для тех, кто считает её сухой и безвкусной. Никакой долгой жарки — только лук, сметана и горчица превращают субпродукт в сочный деликатес.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшие кусочки печени, тающие во рту, с ароматной сметанно-луковой подливкой и легкой пикантной ноткой горчицы. Печень не горчит, не становится резиновой, а на вкус — как хорошая вырезка. Лук карамелизуется, становится сладким и мягким, создавая идеальную текстуру.

Блюдо можно подавать с картофельным пюре, гречкой, макаронами или просто с хлебом. Готовится быстро из доступных продуктов, а результат удивит даже тех, кто терпеть не может печень. Для приготовления вам понадобится: 800 г говяжьей печени, 4 луковицы (около 400 г), 3 зубчика чеснока, 1 ч. ложка горчицы с горкой, 1/2 ч. ложки соли (или по вкусу), черный перец по вкусу, 4–5 ст. ложек сметаны. Печень очистите от пленок и протоков, нарежьте кусочками толщиной 1–1,5 см. Обсушите бумажным полотенцем.

Лук нарежьте полукольцами. Чеснок мелко порубите. Разогрейте сковороду с маслом. Быстро обжарьте печень на сильном огне по 1–2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложите печень в миску. На ту же сковороду выложите лук, обжаривайте до золотистого цвета (5–7 минут). Добавьте чеснок, обжаривайте 1 минуту. Верните печень в сковороду, добавьте горчицу, сметану, соль, перец и 100 мл воды. Перемешайте, тушите под крышкой на медленном огне 5–7 минут. Дайте настояться под крышкой 10 минут. Подавайте горячей.

