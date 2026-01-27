Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 14:05

Какой-то сумасшедше вкусный салат получился: взяла вешенки и курицу

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат родился случайно, но в итоге полностью затмил привычные праздничные варианты. Я готовила его как альтернативу «Оливье», а получилось настолько удачно, что теперь просят именно его. Сочетание курицы и вешенок даёт насыщенный, но при этом лёгкий вкус, а свежий огурец добавляет нужную хрусткость.

Для приготовления понадобится: куриная грудка — около 300 г, вешенки — 200 г, свежий огурец — 1 крупный, репчатый лук — 1 шт., яйца — 2 шт., грецкие орехи — небольшая горсть, майонез — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Куриную грудку запекают в духовке при 180 °C около 40 минут, затем остужают и разбирают на волокна. Вешенки нарезают пластинами, лук — полукольцами и обжаривают вместе до золотистого цвета. Огурец режут соломкой, яйца — кубиками. Орехи слегка подсушивают на сухой сковороде и крупно рубят. Все ингредиенты соединяют в салатнике, заправляют майонезом, солят и аккуратно перемешивают. По желанию можно добавить немного зернистой горчицы — она делает вкус ещё интереснее.

Ранее мы делились простым рецептом для похудения. Салат «Вкус» с курицей, рисом и овощами. Едим, и килограммы тают.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
