Начиняю шампиньоны и посыпаю сыром — через 20 минут подаю горячие лодочки с ароматной шапкой: вкусно и просто

Шампиньоны, фаршированные овощами, — это гениально простой рецепт бюджетной горячей закуски для тех, кто любит грибы и хочет приготовить что-то необычное, не тратя много времени. Никакой сложной начинки — все, что есть в холодильнике, пойдет в дело.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, ароматные шляпки шампиньонов с хрустящей сырной корочкой и нежной, яркой овощной начинкой внутри, где каждый кусочек — сладкий перец, помидор и картофель — раскрывается по-новому. Грибной сок пропитывает овощи, делая их мягкими и ароматными, а сыр сверху тает и образует аппетитную золотистую шапку. Такие фаршированные грибы идеально подходят на ужин с овощным салатом как горячая закуска на праздничном столе или как самостоятельное блюдо для вегетарианцев. Готовятся из доступных продуктов, а выглядят как ресторанный деликатес.

Для приготовления вам понадобится: 5 крупных шампиньонов, 1 болгарский перец, 1 помидор, 1 картофелина, 80 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, 1 ст. ложка оливкового масла, соль, перец, специи по вкусу. Картофель нарежьте мелкими кубиками и замочите в воде на 10 минут. Грибы очистите, аккуратно отделите ножки. Шляпки выложите на противень. Ножки грибов мелко порубите. Перец и чеснок измельчите. Картофель обсушите. На сковороде обжарьте картофель с чесноком 3–4 минуты. Добавьте ножки грибов и перец, жарьте еще 2 минуты. Помидор очистите от кожицы и семян, нарежьте кубиками, добавьте к овощам.

Посолите, поперчите, добавьте специи. Нафаршируйте шляпки готовой смесью, сверху выложите тертый сыр. Запекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими.

